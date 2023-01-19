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Общество

Комплексная модернизация службы занятости пройдет в Нижегородской области в 2023 году

25 января 2023 12:53  [30] Общество

Фото: Максим Черствов

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Комплексная модернизация службы занятости пройдет в Нижегородской области в 2023 году в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". Об этом сообщил замгубернатора Андрей Бетин.

Согласно информации, в рамках проекта будет модернизирована инфраструктура центров занятости, будут внедрены организованные и технологические инновации.

В 2022 году Нижегородская область вошла в первый этап пилотного проекта комплексной модернизации службы занятости, в рамках которого центры занятости перейдут на единые стандарты работы. Так, в прошлом году был создан единый центр занятости нового типа, объединяющий 16 филиалов и 38 отделений в каждом районе. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием "Нижегородский центр занятости населения" и под брендом "Кадровый центр "Работа России". 

На данный момент уже модернизированы отделения в Нижнем Новгороде, Павлове, Сергаче и Дзержинска. До конца года новые формы работы будут внедрены всех 16 нижегородских филиалах. 

На модернизацию оставшихся отделений выделено 200 млн рублей из федерального бюджета и 23 млн рублей из областного. На эти средства будут отремонтированы здания, оснащены рабочие места, внедрены автоматизированные информационные системы. 

Новые формы работы до конца текущего года планируется внедрить во всех филиалах и отделениях. При этом из 16 существующих филиалов четыре уже модернизированы ранее: в Нижнем Новгороде, Павлове, Сергаче и Дзержинске. Также запланировано создание и обеспечение каналов связи, обучение сотрудников центров занятости приемам работы в новых условиях.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут воспользоваться всеми услугами службы занятости населения онлайн. В частности, в личном кабинете на сайте "Работа в России" могут воспользоваться услугами по профориентации и переобучению, психологической поддержке безработных, их адаптации на рынке труда, помощи в открытии собственного дела или при переезде в другой регион.

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