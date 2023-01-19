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Дилерский центр и станция сервисного обслуживания автомобилей появится в Арзамасе. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.
Согласно информации, проект планирует реализовать ООО "ТСС-Арзамас". Центр будет специализироваться на продаже и сервисном обслуживании автомобилей Lada и грузовиков.
Сейчас компания является официальным дилером марки "ГАЗ", компаний АО "АвтоВАЗ" и ООО "Чанъань Моторс Рус" (Changan).
Объем инвестиций в проект составит 150 млн рублей. После открытия, запланированного на 2023-2024 годы, планируется создать 75 рабочих мест. Объект будет располагаться рядом со съездом с трассы М-12, сейчас ведется подготовка к участию в торгах на получение участка.
Как рассказал директор "ТСС-Арзамас" Дмитрий Талаев, центр будет оборудован современным оборудованием для полной компьютерной диагностики автомобилей и ремонта любой сложности.
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