Женщина напала на ребенка в лифте жилого дома в Нижнем Новгороде Происшествия

Женщина напала на ребенка в лифте жилого дома в Автозаводскм районе Нижнего Новгорода. О происшествии телеканалу "360" рассказала мама школьника Валентина Микаелян.

По ее словам, домой мальчик пришел со слезами, с красным лицом, исцарапанный, испуганный.

Обидчица ребенка ехала с третьего этажа на 13-й и очень торопилась. Она разозлилась, что лифт вместо того, чтобы ехать наверх, спустился на первый этаж по вызову 11-летнего мальчика. Женщина нажимала кнопку, чтобы двери не открывались, но ребенку все-таки удалось войти. Недовольная женщина набросилась на него.

Мама начала искать напавшую на сына, местоположение которой было определено с помощью камер видеонаблюдения.

В травмпункте у школьника зафиксировали ушиб легких тканей лица. Мама написала заявление в полицию.

"У ребенка был шок, он был очень подавлен. Она угрожала, что заберет к себе в квартиру. Реакция у ребенка была ужасная", - рассказала Валентина Микаелян.

Спустя какое-то время напавшая написала маме ребенка в соцсетях и рассказала, что мальчик нагрубил ей, а она не хотела его бить. Также она извинилась за случившиеся и добавила, что имеет проблемы в семье.

Ранее сообщалось, что сотрудница пункта выдачи Ozon в Нижнем Новгороде оскорбляла клиентов и напала на ребенка.