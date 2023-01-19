Выставка "АРТ МИР" вновь пройдет на Нижегородской ярмарке в феврале Культура и отдых

Фото: Нижегородская ярмарка

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выставка "АРТ МИР" вновь пройдет на Нижегородской ярмарке в феврале. Об этом сообщили в АО "Нижегородская ярмарка".

Согласно информации, выставка живописи, графики, скульптуры, керамики, фотографии, антиквариата и новых видов искусств будет открыта для посещения с 4 по 11 февраля с 11:00 до 20:00 и 12 февраля с 11:00 до 18:00 в павильонах №№1 и 2 Нижегородской ярмарки.

Планируется, что проект, в рамках которого в одном месте собраны работы авторов-современников в разных традиционных и инновационных стилях, сможет привлечь более 20 тысяч зрителей.

Площадь экспозиции составит более 7 тысяч кв. м. На ней будут представлены работы более 150 авторов из 35 городов России, а также Индии, Грузии, Армении, Казахстана и Израиля.

Специально для выставки были сформированы творческие и кураторские проекты: "Лес", "Детство. Основа", "Время в пути", "Моя Африка", "Сказочное чудо бытия", "Сны Армении", "Конспираторы наслаждений", "Ненаучная библиотека".

Также в рамках выставки пройдут научно-практическая конференция, экскурсии и мастер-классы.

Так, будет проведено более 20 мастер-классов по экоарту, акварели, живописи, портрету с натуры, коллажу и ассамбляжу, керамике, народным промыслам и ремеслам. Также на экспозиции, посвященной загрязнению городов и необходимости раздельного сбора мусора, с 4 по 5 февраля будет собираться инсталляция "Сердце города" в режиме реального времени.

Проект "Лес" при поддержке компании "Экоинвест" и Керженского заповедника освещает проблемы природопользования, группа скульптур "Рыбы в море пластика" обращает внимание на загрязнение водоемов.

Кроме того, будет организован благотворительный аукцион, вырученные средства от которого будут направлены в фонд "Хоккей для всех" для развития следж-хоккея для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Ранее сообщалось, что выставка работ художницы Марины Поляковой открылась в НГХМ.