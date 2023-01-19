Женщина, выбросившая своего двухлетнего внука из окна, предстанет перед судом в Выксе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Женщина, выбросившая своего двухлетнего внука из окна, предстанет перед судом в Выксе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, вечером 8 января 2022 года пьяная 63-летняя обвиняемая выбросила из окна квартиры на пятом этаже своего двухлетнего внука.

Мальчик упал в сугроб и скончался от переохлаждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело пос статье 105 ч. 2 п. "в" УК РФ (убийство малолетнего).

Свою вину пенсионерка не признала, сославшись на амнезию.

При этом судебно-психиатрическая экспертиза установила, что женщина вменяема.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что выбросившую новорожденного сына в кусты нижегородку приговорили к трем годам ограничения свободы.