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Женщина, выбросившая своего двухлетнего внука из окна, предстанет перед судом в Выксе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, вечером 8 января 2022 года пьяная 63-летняя обвиняемая выбросила из окна квартиры на пятом этаже своего двухлетнего внука.
Мальчик упал в сугроб и скончался от переохлаждения.
По данному факту было возбуждено уголовное дело пос статье 105 ч. 2 п. "в" УК РФ (убийство малолетнего).
Свою вину пенсионерка не признала, сославшись на амнезию.
При этом судебно-психиатрическая экспертиза установила, что женщина вменяема.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что выбросившую новорожденного сына в кусты нижегородку приговорили к трем годам ограничения свободы.
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