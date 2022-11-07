Выбросившую новорожденного сына в кусты нижегородку приговорили к трем годам ограничения свободы Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выбросившую новорожденного сына в кусты нижегородку приговорили к трем годам ограничения свободы. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, 12 августа 2022 года в 6:06 утра в полицию поступило сообщение о том, что в кустах у одного из домов по улице Агрономической в Нижнем Новгороде обнаружен новорожденный мальчик. Младенец был доставлен в детскую городскую клиническую больницу и подключен к аппарату ИВЛ.

Личности матери, выбросившей своего сына, следователи установили в сентябре. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного).

Суд назначил женщине наказание в виде трех лет ограничения свободы.