Нижегородские муниципалитеты в 2022 году заключили 72 договорных документа с 26 странами мира Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Результаты деятельности муниципалитетов Нижегородской области в сфере международного сотрудничества в 2022 году подвели в рамках совещания с главами местного самоуправления муниципальных образований региона под председательством заместителя губернатора Андрея Гнеушева. Об основных направлениях взаимодействия и зарубежных странах-партнерах региона рассказала директор департамента внешних связей Ольга Гусева.

"Муниципалитеты Нижегородской области активно развивают международное сотрудничество. Одним из наиболее эффективных форматов является взаимодействие в рамках побратимских связей. К настоящему времени заключено 72 договорных документа между муниципальными образованиями Нижегородской области и 26 зарубежных стран", – отметила Ольга Гусева.

Она добавила, что среди наиболее активных муниципалитетов региона - Нижний Новгород, Арзамас, Первомайск, Дзержинск, Воротынский и Перевозский городские округа, а также Вачский, Вознесенский, Городецкий и Кстовский муниципальные округа.

Руководитель ведомства рассказала, что одним из главных направлений развития международных связей региона является усиление взаимодействия со странами ближнего зарубежья – Беларусью, странами Закавказья и Средней Азии.

"На протяжении последних десятилетий нашим главным стратегическим партнером остается Республика Беларусь, с которой также развивается эффективное межмуниципальное сотрудничество. На сегодняшний день действует 29 межмуниципальных договорных документов с Белоруссией – почти половина из всех межмуниципальных международных соглашений", – сообщила Ольга Гусева.

Директор департамента отметила, что Нижегородская область является единственным регионом России, в котором разработана и действует Программа развития межмуниципального сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь.

Ольга Гусева также добавила, что активно развиваются межмуниципальные связи региона с Республикой Армения, Сирийской Арабской Республикой и государствами-членами БРИКС.

Напомним, что в ноябре 2022 года в рамках IV Международного муниципального форума стран БРИКС+ состоялось подписание договорных документов между Нижним Новгородом и Харбином, Вознесенским муниципальным округом и уездом Шанчжи, а также между Арзамасом и Хуаншанем.

Кроме того, в ближайшее время планируется установление побратимских связей между Городецким муниципальным округом и городским округом Цзиндэчжэнь, между Первомайском и Сипином.