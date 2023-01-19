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Нижегородской области выделено 70 млн рублей из федерального бюджета на оснащение музеев

26 января 2023 10:20  [92] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородской области выделено 70 млн рублей из федерального бюджета на оснащение музеев. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, оборудование будет закуплено в рамках нацпроекта "Культура". В 2023 году на эти цели выделено 45 млн рублей, а в 2024 году - 25 млн рублей.

Глеб Никитин отметил, что новое оборудование помогает по-новому раскрыть потенциал музеев и привлечь новых посетителей, а также дает возможность местным жителям лучше понять историю своей малой родины. 

В этом году средства на обновление будут выделены шести музеям: Балахнинскому музейному историко-художественному комплексу, Вознесенскому историко-краеведческому музею, Государственному музею А. М. Горького в Нижнем Новгороде, Пильнинскому районному краеведческому музею, Историко-художественному музею в Семенове и музею-заповеднику А.С. Пушкина "Болдино".

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова рассказала, что средства будут направлены на закупку интерактивного, экспозиционно-выставочного оборудования и систем хранения фондовых предметов. 

В 2024 году оборудование будет закуплено для Нижегородского музея-заповедника.

Ранее сообщалось, что нижегородские государственные музеи в новогодние праздники посетили почти 44 тысячи человек.

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