Зоопарк в Балахне оштрафовали на 210 тысяч рублей за нападение львицы на сотрудницу Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Зоопарк в Балахне оштрафовали на 210 тысяч рублей за нападение львицы на сотрудницу. Об этом сообщили в Гострудинспекции в Нижегородской области.

Напомним, 13 октября 2022 года сотрудница зоопарка зашла для уборки в вольер с двумя львицами, одна из которых смогла открыть дверь и напала на женщину. 35-летняя пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения. Животное усыпили при помощи "выстрела лекарством".

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 143 ч. 1 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

19 декабря мировой судья вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Согласно информации, инспекция труда в ходе проверки ООО "Живые тропики", владеющего зоопарком "Маленькая страна", выявила ряд нарушений.

В частности, были нарушены правила по охране труда при выполнении работ, порядок обучения по охране труда. Также выявлено несоблюдение безопасности работников.

В связи с этим ООО "Живые тропики" оштрафовано на 210 тыс. рублей.