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Общество

Проект гостиницы на улице Родионова в Нижнем Новгороде получил положительное заключение экспертизы

26 января 2023 12:52  [81] Общество
Земельный участок под строительство

Земельный участок под строительство

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект гостиницы на улице Родионова в Нижнем Новгороде получил положительное заключение экспертизы. Об этом сообщается на сайте единого государственного реестра.

Согласно информации, научно-исследовательский центр "Экспертиза" выдал положительное заключение экспертизы на реконструкцию недостроя между домами №136 и №138 по улице Родионова 24 января.

Разработчиками проекта выступили ООО "Спецмонтаж-НН", ООО "Нижегородинженерстрой" и ООО "Интраград". Строить гостиницу будет ООО "Приволжье свой дом".

В июне 2022 года Архитектурный совет при Минграде Нижегородской области также одобрил проект гостиничного комплекса.

Напомним, о планах построить гостиницу на этом участке заявлялось еще в 2011 году. Тогда возвести объект планировалось в течение 2 лет за 237 млн рублей.

Ранее сообщалось, что две гостиницы планируется построить в "Квартале 1833 года" в центре Нижнего Новгорода.

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Теги:
Гостиницы Строительство
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