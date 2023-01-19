Проект гостиницы на улице Родионова в Нижнем Новгороде получил положительное заключение экспертизы Общество

Земельный участок под строительство Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект гостиницы на улице Родионова в Нижнем Новгороде получил положительное заключение экспертизы. Об этом сообщается на сайте единого государственного реестра.

Согласно информации, научно-исследовательский центр "Экспертиза" выдал положительное заключение экспертизы на реконструкцию недостроя между домами №136 и №138 по улице Родионова 24 января.

Разработчиками проекта выступили ООО "Спецмонтаж-НН", ООО "Нижегородинженерстрой" и ООО "Интраград". Строить гостиницу будет ООО "Приволжье свой дом".

В июне 2022 года Архитектурный совет при Минграде Нижегородской области также одобрил проект гостиничного комплекса.

Напомним, о планах построить гостиницу на этом участке заявлялось еще в 2011 году. Тогда возвести объект планировалось в течение 2 лет за 237 млн рублей.

Ранее сообщалось, что две гостиницы планируется построить в "Квартале 1833 года" в центре Нижнего Новгорода.