Две гостиницы планируется построить в "Квартале 1833 года" в центре Нижнего Новгорода Общество

Квартал 1833 года Фото: Дмитрий Четвёртов

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Две гостиницы планируется построить в "Квартале 1833 года" в центре Нижнего Новгорода. Соответствующий приказ Минграда Нижегородской области о разработке документации по планировке территории опубликован на сайте городской администрации.

Согласно информации, работы по обновлению территории пройдут в три этапа.

На первом будут восстановлены 6 зданий: № 125, 129 и 131 на улице Максима Горького, № 21 в Решетниковском переулке, № 7 и 9 в Гранитном переулке. Также будет снесен дом №129А и проведено благоустройство.

На втором этапе в "Квартал 1833 года" у улицы Новой будут перенесены и реконструированы дома № 16А, 16Б и 18. На этом же этапе будет возведена трансформаторную подстанцию.

На заключительном этапе будет снесен фундамент недостроенного здания и пройдет строительство гостиниц, которые будут иметь от 4 до 6 этажей и подземные парковки.

Отмечается, что работы начнутся после завершения строительства метро в районе квартала.

Напомним, проект обновления "Квартала 1833 года" был представлен летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что вновь построенные в Нижегородской области гостиницы планируется освободить от налога на имущество.