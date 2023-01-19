До двух лет лишения свободы грозит жителю Большемурашкинского района за отстрел косули

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Охотник из Большемурашкинского района застрелил в лесу косулю, не имея на то разрешительных документов. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, а полицию обратился инспектор охотнадзора по Большемурашкинскому району. Он сообщил о факте незаконного отстрела дикого животного.
Оперативники по горячим следам установили личность охотника, причастного к совершению данного преступления. Им оказался ранее не судимый 49-летний местный житель.
Мужчина не стал отпираться и рассказал, что застрелил косулю, частично разделал тушу косули - и мясо забрал с собой. Для перевозки он использовал личный снегоход.
Полицейские изъяли у мужчины орудия преступления - охотничье ружьё и технику, а также незаконно заготовленное мясо.
Оружие у охотника зарегистрировано в установленном порядке, добавили в ГУ МВД.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до двух лет.
В настоящее время решается вопрос о возмещении причинённого браконьером ущерба.
Стоит отметить, что по законодательству стоимость ущерба за незаконную добычу самца косули сибирской составляет 120 тысяч рублей, за самку – 200 тысяч рублей.
Напомним, что официальный сезон охоты на косулю в Нижегородской области действует с 1 октября по 10 января. Отстрел возможет только при наличии специального разрешения.
Ранее сообщалось, что охоту на лося запретили в Нижегородской области с 11 января.
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