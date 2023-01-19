Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
26 января 2023 12:58  [70] До двух лет лишения свободы грозит жителю Большемурашкинского района за отстрел косули
26 января 2023 12:28  [93] Более 20 человек погибли на железной дороге в Нижегородской области в 2022 году
26 января 2023 12:12  [96] Зоопарк в Балахне оштрафовали на 210 тысяч рублей за нападение львицы на сотрудницу
26 января 2023 11:12  [115] Десять случаев отравления угарным газом зафиксировано в Нижнем Новгороде с начала 2023 года
25 января 2023 17:44  [456] Женщина, выбросившая своего двухлетнего внука из окна, предстанет перед судом в Выксе
25 января 2023 16:32  [251] Женщина напала на ребенка в лифте жилого дома в Нижнем Новгороде
24 января 2023 12:50  [514] Офисное здание на улице Горького загорелось днем 24 января
23 января 2023 18:15  [1303] Бывший глава управления архитектуры администрации Выксы приговорен к 10 годам колонии за взятки
23 января 2023 17:52  [564] Молодую девушку госпитализировали после ДТП в Сормовском районе
22 января 2023 13:52  [560] Четыре человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Павловском районе
Происшествия

До двух лет лишения свободы грозит жителю Большемурашкинского района за отстрел косули

26 января 2023 12:58  [70] Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской облатси

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Охотник из Большемурашкинского района застрелил в лесу косулю, не имея на то разрешительных документов. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, а полицию обратился инспектор охотнадзора по Большемурашкинскому району. Он сообщил о факте незаконного отстрела дикого животного.

Оперативники по горячим следам установили личность охотника, причастного к совершению данного преступления. Им оказался ранее не судимый 49-летний местный житель.

Мужчина не стал отпираться и рассказал, что застрелил косулю, частично разделал тушу косули - и мясо забрал с собой. Для перевозки он использовал личный снегоход.

Полицейские изъяли у мужчины орудия преступления - охотничье ружьё и технику, а также незаконно заготовленное мясо.

Оружие у охотника зарегистрировано в установленном порядке, добавили в ГУ МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до двух лет.

В настоящее время решается вопрос о возмещении причинённого браконьером ущерба.

Стоит отметить, что по законодательству стоимость ущерба за незаконную добычу самца косули сибирской составляет 120 тысяч рублей, за самку – 200 тысяч рублей.

Напомним, что официальный сезон охоты на косулю в Нижегородской области действует с 1 октября по 10 января. Отстрел возможет только при наличии специального разрешения.

Ранее сообщалось, что охоту на лося запретили в Нижегородской области с 11 января.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Браконьерство Животные Охота
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph