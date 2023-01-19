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Общество

Новую систему водоснабжения ввели в эксплуатацию в Навашинском городском округе

26 января 2023 13:44  [99] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новую систему водоснабжения ввели в эксплуатацию в Навашинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, новый водозабор и водовод были построены на отрезке от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до городского округа Навашинский.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, решение о строительстве водозабора было принято в 2018 году после встречи с жителями. Тогда они рассказывали, что воду из под крана пить практически невозможно.

Строительство объекта началось в 2020 году в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Реализация проекта позволила улучшить водоснабжение более 15 тысяч жителей.

Замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько отметил, что новый водозабор обладает производительность 5 960 куб. м в сутки, а протяженность водовода составляет 10 км.

Сама система рассчитана на 23 тысячи жителей, что в дальнейшем позволит подключить к системе водоснабжения перспективные жилые дома и социальные учреждения.

Гендиректор ФБУ "РосСтройКонтроль" Владимир Щербинин добавил, что на новом месторождении также построена станция водоочистки и два резервуара для хранения чистой воды по 850 кубометров каждый. 

Ранее сообщалось, что строительство водопровода в Новопокровском планируется завершить весной 2023 года.

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Теги:
водопровод Навашинский городской округ
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