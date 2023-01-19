Четыре участка ливневой канализации отремонтируют в Нижнем Новгороде за 12,7 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Четыре участка ливневой канализации отремонтируют в Нижнем Новгороде за 12,7 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, работы пройдут на двух участках в Автозаводском и Канавинском районах.

В частности, два смотровых колодца отремонтируют на улице Спутника у дома №2а, а на Южном шоссе у дома №8 и бульваре Южном у дома №11 будет отремонтирован оголовок водовыпуска.

Также на улице Советской около бизнес-центра "Esquire" будут отремонтированы прокол, коллектор и один дождеприемный колодец. На улице М. Казакова и Московском шоссе в Канавинском районе будет переложен коллектор, отремонтированы шесть смотровых колодцев и четыре дождеприемных колодца.

Подрядчик на проведение ремонта будет выбран 7 февраля, а работы будут проходить в период с 15 апреля по 1 июля.

Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде разрабатывается программа строительства сетей ливневой канализации до 2033 года.