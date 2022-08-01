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Экономика

Программу строительства сетей ливневой канализации на 2022-2033 годы разрабатывают в Нижнем Новгороде

04 августа 2022 17:35  [260] Экономика
Фото пресс-службы администрации Нижнего Новгорода

Фото пресс-службы администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что муниципалитет готовит программу строительства ливневки на 2022-2033 годы. Такое заявление мэр сделал в ходе совещания, на котором обсуждалось состояние ливневой канализации в Нижнем Новгороде. 

Согласно информации, муниципалитет в ближайшие год планирует реконструкцию ливневого коллектора по нескольким центральным улицам, а также строительство коллектора в границах улиц Октябрьская и Алексеевская.  

"Состояние системы ливневой канализации остро стоит в нашем городе. Эксперты подтверждают, что её мощностей не хватает для того чтобы справиться с увеличивающимся количеством осадков, которые выпадают. В настоящее время мы ведём работу и продумываем возможные источники финансирования по модернизации системы ливневой канализации. Но это будущее, а проблему необходимо решать уже сейчас. Поэтому я дал поручение увеличить количество проверок и прочисток коллекторов, особенно в центральной части города, которая сильнее всего на себе чувствует аномалии погоды", - сказал Юрий Шалабаев.

Эксперты ННГАСУ и экологи считают, что существующая ливневка не предназначена для того, чтобы справляться с ежегодно возрастающим количеством осадков, обусловленным изменениями окружающей среды. Участники совещания согласились с тем. что сети ливневой канализации областного центра находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют проведения работ по ремонту и реконструкции.

По информации мэрии, в прошлом году был реконструирован коллектор на улице Алексеевской, в этом году планируют отремонтировать ливневки на улице Академика Сахарова, Южном шоссе, Коминтерна и Нижне-Волжской набережной.

Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода купит робота для обследования ливневой канализации.

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Теги:
Ливневки
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