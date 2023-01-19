Эксперимент по борьбе с "просрочкой" и нелегальным табаком проведут в российских магазинах Общество

В российских магазинах с 1 февраля стартует эксперимент по работе системы, которая будет технически блокировать продажу нелегального табака и просроченной продукции. Об этом сообщает телеканал "360".

Соответствующее постановление подписано премьер-министр страны Михаилом Мишустиным.

"С 1 февраля по 1 августа 2023 года в России планируется проведение эксперимента по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции", — говорится в пояснительной записке к документу.

В эксперименте примут участие в том числе молочные продукты, продукты для детей, минеральная и бутилированная вода, а также жевательный, курительный и нюхательный табак, электронные системы нагревания, курительные смеси и табак для кальяна.

Товары, которые в итоге не будут допускаться к продаже, намерены отслеживать при помощи средств маркировки системы "Честный знак".

С помощью эксперимента власти планируют отработать механизм обмена данными о маркированной продукции между магазинами и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, которые обязательно должны быть маркированы.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область является одним из лидеров в Приволжском федеральном округе по количеству выпускаемой так называемой "честной", то есть маркированной молочной продукции. Кроме того, регион занял первое место в ПФО по объёму выпуска воды с маркировкой "Честный знак".