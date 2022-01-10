Нижегородская область входит в топ-3 Приволжья по выпуску "честной" молочной продукции Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородская область является одним из лидеров в ПФО по количеству выпускаемой так называемой "честной", то есть маркированной молочной продукции. Об этом рассказали в Центре развития перспективных технологий.

Как отметил глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов, вся продукция местных производителей проходит маркировку. Так, в настоящее время свою продукцию маркируют уже 1 086 нижегородских компаний, выпускающих молочную продукцию, а также импортёры, оптовые и розничные организации.

Напомним, обязательная маркировка молочной продукции начала внедряться в России с 1 июня 2021 года, когда стали маркироваться мороженое и сыры. В сентябре ввели маркировку молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря 2021 года стала обязательной маркировка молока и молочной продукции со сроком хранения менее 40 дней.

Как подчеркнули в региональном правительстве, цифровая маркировка молока и молочной продукции не влияет на рост себестоимости. Эту информацию озвучил Научно-исследовательскийо финансовый институт Минфина РФ, который провёл анализ рынка.

"Вклад данного фактора в рост себестоимости не может превышать 1%", - говорится в докладе НИФИ Минфина.

Напомним, в 2021 году в Нижегородской области выросло производство молока. Лидерами отрасли стали ОАО "Тепелево" (Дальнеконстантиновский район) – 18 тыс. тонн; ООО "Бутурлинское зерно" (Бутурлинский район) – 17,4 тыс. тонн; СПК "Дубенский" (Вадский район) – 15,6 тыс. тонн; ООО СПК "Ждановский" (Кстовский район) – 15,3 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что в регионе по госпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" в 2021 году в эксплуатацию были введены 25 животноводческих объектов.

СПРАВКА:

Маркировка — это специальный двухмерный код DataMatrix на упаковке, который помогает отследить путь товара от завода до покупателя. Данные поступают в информационную систему "Честный знак" — она отслеживает оборот маркированных товаров. Код наносят на каждую упаковку молока, сыра или баночку йогурта.

Главные цели маркировки – дать потребителю безопасный продукт и сделать рынок прозрачным. Проверить качество покупки может любой человек с помощью бесплатного мобильного приложения "Честный знак".