Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
26 января 2023 18:10  [135] Земельные участки для пяти инвестпроектов выделены в Нижегородской области
26 января 2023 17:27  [125] Производство агрохимической продукции за 400 млн рублей построят в Нижегородской области
26 января 2023 16:16  [116] 40% жителей ПФО считают возможным обеспечить полную защиту персональных данных
26 января 2023 14:38  [120] Кредит наличными банка "Открытие" назван одним из самых выгодных на рынке
26 января 2023 14:14  [160] Нижегородские IT-компании могут получить грант в размере до 250 млн рублей
26 января 2023 11:36  [165] Эн+ выпустила обновленную версию мобильного приложения для потребителей "Волгаэнерго"
26 января 2023 11:04  [153] МегаФон расширяет направление мобильной коммерции
25 января 2023 16:45  [204] "Открытие Авто": большинство жителей ПФО готовы повторить опыт автопутешествий по России в 2023 году
25 января 2023 15:38  [252] "Росгосстрах" в 2022 году в каждый рабочий день возмещал клиентам более 7,7 млн рублей за поврежденное жилье и имущество
25 января 2023 15:20  [209] Предпринимателей будут официально уведомлять о планируемых проверках через цифровую платформу МСП.РФ
Бизнес

Земельные участки для пяти инвестпроектов выделены в Нижегородской области

26 января 2023 18:10  [135] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Земельные участки для пяти инвестпроектов выделены в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, общая сумма инвестиций в них составит 340 млн рублей. После реализации проектов будет создано почти 130 новых рабочих мест.

Так, ООО "Форис Комплектация" в течение 5 лет планирует построить на улице Львовской в Нижнем Новгороде ФОК и открытые спортивные площадки. Общая площадь участка составляет 10 839 кв. м, объем инвестиций - 120 млн рублей.

ООО "Клиника инновационной травматологии" построит в Сарове травмоцентр. Под него выделен участок площадью 4 403 кв. м, объем инвестиций - 40 млн рублей, а срок реализации проекта составит 9 месяцев.

Производственный комплекс по изготовлению и монтажу металлоконструкций построит ООО "Грол-НН" на улице Новополевой в Нижнем Новгород. Площадь участка - 50 тысяч кв. м, срок реализации - 3 года, объем инвестиций - 158,6 млн рублей.

ЧОУ "СШ им. Лобачевского" инвестирует в строительство спортивного зала в Дзержинске 18,5 млн рублей. Площадь участка под ним составляет 2908 кв. м, а срок реализации проекта составит 2 года.

ООО "Приволжье ТрансСервис НН" за 2,5 млн рублей планирует построить подъездную автодорогу к комплексу придорожного сервиса в Дзержинске. Площадь участка - 4 418 кв. м, срок реализации - 1 год.

Ранее сообщалось, что производство агрохимической продукции за 400 млн рублей построят в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвестиции
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph