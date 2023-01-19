Земельные участки для пяти инвестпроектов выделены в Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Земельные участки для пяти инвестпроектов выделены в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, общая сумма инвестиций в них составит 340 млн рублей. После реализации проектов будет создано почти 130 новых рабочих мест.

Так, ООО "Форис Комплектация" в течение 5 лет планирует построить на улице Львовской в Нижнем Новгороде ФОК и открытые спортивные площадки. Общая площадь участка составляет 10 839 кв. м, объем инвестиций - 120 млн рублей.

ООО "Клиника инновационной травматологии" построит в Сарове травмоцентр. Под него выделен участок площадью 4 403 кв. м, объем инвестиций - 40 млн рублей, а срок реализации проекта составит 9 месяцев.

Производственный комплекс по изготовлению и монтажу металлоконструкций построит ООО "Грол-НН" на улице Новополевой в Нижнем Новгород. Площадь участка - 50 тысяч кв. м, срок реализации - 3 года, объем инвестиций - 158,6 млн рублей.

ЧОУ "СШ им. Лобачевского" инвестирует в строительство спортивного зала в Дзержинске 18,5 млн рублей. Площадь участка под ним составляет 2908 кв. м, а срок реализации проекта составит 2 года.

ООО "Приволжье ТрансСервис НН" за 2,5 млн рублей планирует построить подъездную автодорогу к комплексу придорожного сервиса в Дзержинске. Площадь участка - 4 418 кв. м, срок реализации - 1 год.

Ранее сообщалось, что производство агрохимической продукции за 400 млн рублей построят в Нижегородской области.