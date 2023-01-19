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Бизнес

Производство агрохимической продукции за 400 млн рублей построят в Нижегородской области

26 января 2023 17:27  [76] Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Производство агрохимической продукции за 400 млн рублей построят в Нижегородской области. Об этом сообщили в Корпорации развития региона.

Согласно информации, проект на территории ОЭЗ "Кулибин" будет реализовывать ООО "Ваше хозяйство".

Компания занимается производством кормовых добавок для животных и растений, удобрения и средства для борьбы с насекомыми и вредителями. Новый проект позволит расширить спектр товаров и увеличить объемы производства. 

Например, планируется начать производство средств против сорняков и заболеваний растений, от насекомых и вредителей, а также регуляторы роста и развития растений.

Объем инвестиций в проект составит 400 млн рублей. Его реализация позволит создать 40 новых рабочих мест.

Планируется, что на предприятии будет выпускать 3-5 тысяч тонн продукции в год. Проект будет реализован в 2023-2028 годах.

Ранее сообщалось, что компания "Ивитек" расширит действующее производство бытовой химии в Богородске.

Также напомним, что дилерский центр и станция сервисного обслуживания автомобилей появится в Арзамасе.

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Теги:
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