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Общество

Новый рентгеновский аппарат установили в травмпункте Нижегородского района Нижнего Новгорода

26 января 2023 18:45  [2] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый рентгеновский аппарат установили в травмпункте Нижегородского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Согласно информации, на закупку оборудования из федерального бюджета было выделено более 7,7 млн рублей в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Сейчас аппарат проходит лицензирование, после чего будет введен в в эксплуатацию.

Как рассказала главный врач городской поликлиники №21 Наталья Балясникова, в ноябре в помещениях травмпункта был завершен капитальный ремонт. Сейчас здесь функционирует один рентген-аппарат. Новая техника позволит повысить не только качество, но и скорость оказания медицинской помощи.

Она добавила, что новый аппарат предназначен для выполнения рентгенографии костно-суставной системы. Все цифровые изображения будут обрабатываться в программе, которая дает возможность реконструкции объемного изображения.

Ранее сообщалось, что Сосновская ЦРБ получила новый цифровой флюорограф.

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Теги:
Здравоохранение
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