Строительный мусор составляет почти 90% на нелегальных свалках в Нижегородской области Общество

Строительный мусор составляет почти 80-90% на нелегальных свалках в Нижегородской области. Об этом "НИА Нижний Новгород" сообщил председатель комитета по экологии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании региона Владислав Атмахов.

Он напомнил, что с 11 января вступили в силу изменения в КоАП РФ, ст. 8.2, предусматривающие штрафы за выброс мусора из автомобилей на обочину, которые составят от пяти до 200 тысяч рублей.

Владислав Атмахов обратил внимание, что стихийные свалки являются проблемной для Нижегородской области. В декабре прошлого года в регионе было зафиксировано 833 нелегальные свалки. При этом, самая главная задача обновлённого закона – пресечь выброс строительного мусора. Именно эти отходы составляют 80-90% от всех существующих свалок", - констатировал политик.

"Протокол на нарушителей закона могут составить полицейские, органы, осуществляющие государственный лесной надзор и органы, осуществляющие государственный экологический надзор. После этого примут решение о наказании. Начислять штрафы будут в зависимости от многих факторов, но речь идёт о серьёзных суммах. Кстати, объём выброшенного мусора неважен (он не указан в законе) - за выкинутый из окна пластиковый стаканчик тоже оштрафуют", - добавил Владислав Атмахов.

Если водитель выбросил фантик, бумажку, бутылку или что-либо ещё из машины - размер штрафа для физических лиц составит до 30 тысяч рублей, для должностных — 60 тысяч, для юрлиц — 100 тыс. рублей. Стоит также отметить, что, если при свалке мусора использовал грузовой транспорт, а также прицеп, трактор и другие самоходные машины, сумма штрафа составит 75 тысяч рублей, 100 тысяч и 200 тысяч рублей. Кроме того, возможна конфискация грузовых транспортных средств или прицепов у должностных и юрлиц.



Председатель комитета по экологии нижегородского парламента выразил надежду, что ужесточение наказания поможет минимизировать количество свалок.