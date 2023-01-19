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Происшествия

Полиция задержала в Нижнем Новгороде студентку по подозрению в сбыте наркотиков

27 января 2023 10:34  [73] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Полиция задержала в Нижнем Новгороде студентку по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, у 25-летней студентки в рюкзаке было обнаружено 58 свертков с неизвестным веществом. В одном из них находился наркотик "альфа-pvp" (синтетический психостимулятор) общей массой более 9 грамм. Также у задержанной была изъята стеклянная банка с растительным веществом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело статье 228.1 ч. 4 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). По данной статье девушке грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Задержанная признала свою вину и рассказала, что уже успела сделать одну "закладку" с наркотиками. Сейчас она находится под стражей, а информация о ее задержании передана в соответствующее посольство.

Ранее сообщалось, что более 1,6 кг наркотических веществ изъяли у нижегородца.

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Теги:
Наркотики
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