Около 100 км трассы М-7 отремонтируют в Нижегородской области до конца 2024 года Общество

Фото: Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Около 100 км трассы М-7 Волга" отремонтируют в Нижегородской области до конца 2024 года, сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".

В 2022 году дорожники завершили масштабную реконструкцию участка автодороги с 465-го по 473 км возле Работков в Кстовском районе. Трасса на данном участке была расширена до четырёх полос, а возле Малиновки на соединении с дорогой Работки – Порецкое возведена двухуровневая развязка. На всём протяжении участка установлено осевое барьерное ограждение и смонтировано сплошное освещение.

На соседнем участке дороги от Ветчака до Запрудного (с 447-го по 465-ый км) в настоящее время ведутся работы по замене верхнего покрытия.

В этом году также начнётся ремонт участка с 474-го по 490-го км, где будет снят изношенный асфальт, устранены пучины и уложено новое износостойкое покрытие из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Как уточнили в Упрдоре, контракт с подрядчиком на проведение данных работ уже заключён.

Дорожное покрытие в текущем году обновят и на обходе Нижнего Новгорода на участке 399-415 км. Кроме того, здесь начнётся ремонт моста через Оку.

Кроме того, до конца 2024 года полностью будет отремонтирован отрезок М-7 "Волга" от границы с Владимирской областью до Лесной поляны (341-399 км).

Напомним, что около 1000 км дорог планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".