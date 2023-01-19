Более 22,6 тысяч особей лося насчитывается в Нижегородской области Общество

Фото: комитет госохотнадзора Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Зимний маршрутный учет численности объектов животного мира стартовал в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Согласно информации, учет продлится до 15 марта.

Результаты исследований используются для оценки состояния популяции видов охотничьих ресурсов, нормирования добычи, принятия решения о запрете или переносе сроков охоты, о регулировании численности, а также для организации воспроизводственных участков, на которых охота ограничена.

В первый день учета затираются следы для учета только новых, появившихся за последние сутки. Протяженность одного учетного маршрута составляет 5-15 км.

Также для привлечения охотников к сохранению охотничьих ресурсов был разработан план проведения биотехнических мероприятий, который включает подкормка диких животных, учет численности охотничьих ресурсов и регулирование численности волка в общедоступных охотничьих угодьях.

Отмечается, что эти мероприятия позволили увеличить численность диких животных. Так, в регионе насчитывается более 22,6 тысяч особей лося, тогда как в 2021 году их насчитывалось более 18,1 тысячи. Количество косуль в сравнении с 2021 годом увеличилось на 1,3 тысяч особей - до 2,9 тысяч.

Ранее сообщалось, что алтайские маралы прижились в Нижегородской области.