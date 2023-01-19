Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
27 января 2023 11:58  [81] Нижегородское правительство выделит около 85 млн рублей на грантовую поддержку социальных предпринимателей
27 января 2023 11:49  [85] Более 22,6 тысяч особей лося насчитывается в Нижегородской области
27 января 2023 11:40  [100] Около 100 км трассы М-7 отремонтируют в Нижегородской области до конца 2024 года
27 января 2023 11:17  [116] Перебои в отображении общественного транспорта на картах могут возникнуть в Нижегородской агломерации
27 января 2023 10:45  [123] Нижегородская область попала в топ-10 регионов РФ по качеству охраны лесного фонда
27 января 2023 10:22  [130] Лёгкий мороз до -8° и небольшой снег прогнозируются в Нижегородской области в выходные
27 января 2023 10:00  [141] Строительный мусор составляет почти 90% на нелегальных свалках в Нижегородской области
27 января 2023 09:21  [131] Электричество частично отключено в шести районах Нижнего Новгорода 27 января
26 января 2023 18:56  [321] Гуманитарный груз для детей Сирии отправлен из Нижегородской области
26 января 2023 18:45  [323] Новый рентгеновский аппарат установили в травмпункте Нижегородского района Нижнего Новгорода
Общество

Более 22,6 тысяч особей лося насчитывается в Нижегородской области

27 января 2023 11:49  [85] Общество

Фото: комитет госохотнадзора Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Зимний маршрутный учет численности объектов животного мира стартовал в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Согласно информации, учет продлится до 15 марта.

Результаты исследований используются для оценки состояния популяции видов охотничьих ресурсов, нормирования добычи, принятия решения о запрете или переносе сроков охоты, о регулировании численности, а также для организации воспроизводственных участков, на которых охота ограничена.

В первый день учета затираются следы для учета только новых, появившихся за последние сутки. Протяженность одного учетного маршрута составляет 5-15 км.

Также для привлечения охотников к сохранению охотничьих ресурсов был разработан план проведения биотехнических мероприятий, который включает подкормка диких животных, учет численности охотничьих ресурсов и регулирование численности волка в общедоступных охотничьих угодьях.

Отмечается, что эти мероприятия позволили увеличить численность диких животных. Так, в регионе насчитывается более 22,6 тысяч особей лося, тогда как в 2021 году их насчитывалось более 18,1 тысячи. Количество косуль в сравнении с 2021 годом увеличилось на 1,3 тысяч особей - до 2,9 тысяч.

Ранее сообщалось, что алтайские маралы прижились в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph