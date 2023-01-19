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Культура и отдых

Актер и режиссер Нижегородского театра кукол принимает участие в творческой лаборатории театра кукол им. С. М. Образцова

27 января 2023 12:25  [2] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Актер и режиссер Нижегородского театра кукол Дмитрий Марков принимает участие в творческой лаборатории театра кукол им. С. М. Образцова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, лаборатория "Создание и управление марионетками" лауреата Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" Виктора Антонова проходит с 23 по 31 января в Государственном академическом центральном театре кукол имени Сергея Образцова в Москве.

Участие в ней принимают 12 художников, актеров, технологов и режиссеров из Новокузнецка, Махачкалы, Белгорода, Самары, Волгограда и Нижнего Новгорода. Виктор Антонов рассказывает им о секретах создания марионеточных кукол, техниках и методах работы.

Отмечается, что драматург является единственным в своем роде автором трюковых марионеток.

Как рассказал Дмитрий Марков, для участников лаборатории провели экскурсию по музею Сергея Образцова, а также показали цех театра, в котором создаются известные на весь мир спектакли.

Директор Нижегородского театра кукол Алла Забегалова отметила, что лаборатория Виктора Антонова не только пополнит копилку профессионального мастерства театра, но и послужит вдохновляющей средой.

Ранее сообщалось, что Нижегородский театр кукол начал подготовку к своему 95-летию.

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