Актер и режиссер Нижегородского театра кукол принимает участие в творческой лаборатории театра кукол им. С. М. Образцова

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Актер и режиссер Нижегородского театра кукол Дмитрий Марков принимает участие в творческой лаборатории театра кукол им. С. М. Образцова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, лаборатория "Создание и управление марионетками" лауреата Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" Виктора Антонова проходит с 23 по 31 января в Государственном академическом центральном театре кукол имени Сергея Образцова в Москве.
Участие в ней принимают 12 художников, актеров, технологов и режиссеров из Новокузнецка, Махачкалы, Белгорода, Самары, Волгограда и Нижнего Новгорода. Виктор Антонов рассказывает им о секретах создания марионеточных кукол, техниках и методах работы.
Отмечается, что драматург является единственным в своем роде автором трюковых марионеток.
Как рассказал Дмитрий Марков, для участников лаборатории провели экскурсию по музею Сергея Образцова, а также показали цех театра, в котором создаются известные на весь мир спектакли.
Директор Нижегородского театра кукол Алла Забегалова отметила, что лаборатория Виктора Антонова не только пополнит копилку профессионального мастерства театра, но и послужит вдохновляющей средой.
Ранее сообщалось, что Нижегородский театр кукол начал подготовку к своему 95-летию.
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