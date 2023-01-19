Сквер на улице Коминтерна у Центра детского творчества будет благоустроен за 61,3 млн рублей Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Калашников

Сквер на улице Коминтерна у Центра детского творчества будет благоустроен за 61,3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, работы у дома №250 по улице Коминтерна должны завершиться до 30 июня 2023 года.

Подрядчик установит на территории малые архитектурные формы и отремонтирует монумент "Паровоз Су 251 – 32 № 3535".

Также в сквере обновят озеленение. Подрядная организация вырубит аварийные зеленые насаждения, посадит новые цветы, деревья, кустарники и разобьет газон.

Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Также напомним, что более 3,5 млрд рублей выделено на благоустройство Нижнего Новгорода в 2023 году.