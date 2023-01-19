Нижегородская область может организовать выставку в Шереметевском замке в Марий Эл Культура и отдых

Замок Шереметьева Фото: Андрей Вишин

Нижегородская область может организовать выставку в Шереметевском замке в селе Юрино Марий Эл. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на министерство культуры, печати и по делам национальностей республики Марий Эл.

Согласно информации, 100 назад находился на территории, относящейся к Нижегородской губернии. Семья Шереметевых, помимо замка, также владела землями в нынешних Богородском и Павловском округах. В 20-е годы прошлого века нижегородские архивисты перевезли из замка в Нижний Новгород архивы семьи, в том числе различные вещи и мебель.

К 100-летию данного события "Замок Шереметьева" и "Усадьба Рукавишниковых" готовят совместное мероприятия, подробности которого будут объявлены позднее.

Сейчас в замке ведутся реставрационные работы, а в экспозиции музея представлена лишь малая часть вещей семьи Шереметьевых.

Также рассматривается вопрос реставрации главного дома усадьбы Шереметевых, после чего станет возможно организация выставки с экспонатами из Нижегородской области.

Напомним, в июне 2022 года из Нижнего Новгорода в Юрино стартовали рейсы "Валдая".