Япония запретила вывозить в Россию роботов и медицинскую технику Политика

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Правительство Японии расширило пакет санкций в отношении России и с 3 февраля запретит поставки на территорию РФ роботов, медоборудования и вакцин. Всего в новом списке более 80 наименований запрещённой к экспорту продукции. Завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в интервью телеканалу "360" оценил последствия этих санкций для России.

По словам эксперта, в России японская техника примерятся довольно активно, в частности, аппараты для рентгена и операций, а также японские роботы. И новые санкции значительно осложнят ситуацию.

"Эта восточная страна - передовая в области робототехники. Вероятно, есть заменители. Но в Японии создают качественную продукцию. В том числе и в области здравоохранения", — подчеркнул Стрельцов.

А вот запрет на экспорт японских вакцин, напротив, не сильно скажется на эпидемиологической ситуации в России.

"Не уверен, что РФ закупала много лекарств от вирусов из этой страны. Сами японцы в основном используют американские вакцины против COVID-19", - отметил востоковед.

Он также добавил, что в итоге Россия справится и с этой трудностью.

Напомним, предыдущий пакет санкция Японии против России был введён в октябре. Тогда санкции были введены против 58 граждан РФ, девяти российских организаций и 23 человек, имеющих отношение к новым субъектам Российской Федерации. В списке оказался и уроженец города Горького Юрий Грехов, который занимает должность заместителя главнокомандующего ВКС России по вооружению.

Среди предприятий под санкции попали концерн "Калашников", холдинг "Росэлектроника", АО "ОДК-Климов", АО Концерн "Созвездие", судостроительные заводы "Янтарь" и "Море", Объединенная двигателестроительная корпорация.

Новые санкции коснулись российской корпорации "Иркут", Московского машиностроительного завода "Авангард" и ПАО "КАМАЗ", а также против 22 граждан РФ и 14 человек, имеющих отношение к новым субъектам РФ.

Накануне, напомним, ещё два предприятия Нижнего Новгорода были внесены в санкционный список США. Ограничения введены в отношении Центрального конструкторского бюро "Лазурит", которое занимается проектированием судов и кораблей, и научно-производственного предприятия "Прима", производящего средства радиосвязи.