Вам решать!
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
27 января 2023 14:47  [83] Япония запретила вывозить в Россию роботов и медицинскую технику
27 января 2023 10:11  [182] Еще два предприятия Нижнего Новгорода внесены в санкционный список США
26 января 2023 16:34  [265] Нижегородские парламентарии одобрили проект закона о совершенствовании работы судов общей юрисдикции
26 января 2023 12:17  [654] Уроженец Нижегородской области Александр Анохин назначен первым замминистра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии
25 января 2023 17:16  [371] Депутаты фракции "Единой России" отчитаются о реализации народной программы партии в своих избирательных округах
25 января 2023 16:15  [349] Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к Владимиру Высоцкому
25 января 2023 15:15  [270] Молодёжная палата при Гордуме Нижнего Новгорода подвела итоги деятельности пятого созыва
25 января 2023 13:48  [350] Евгений Люлин возглавил медиарейтинг глав законодательных органов регионов ПФО за 2022 год
25 января 2023 12:34  [290] Гордума Нижнего Новгорода провела первое заседание в 2023 году
24 января 2023 17:48  [461] Нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины войдут в состав Молодежного парламента при Госдуме
Политика

Япония запретила вывозить в Россию роботов и медицинскую технику

27 января 2023 14:47  [83] Политика

Фото: с сайта unsplash.com

Правительство Японии расширило пакет санкций в отношении России и с 3 февраля запретит поставки на территорию РФ роботов, медоборудования и вакцин. Всего в новом списке более 80 наименований запрещённой к экспорту продукции. Завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в интервью телеканалу "360" оценил последствия этих санкций для России.

По словам эксперта, в России японская техника примерятся довольно активно, в частности, аппараты для рентгена и операций, а также японские роботы. И новые санкции значительно осложнят ситуацию.

"Эта восточная страна - передовая в области робототехники. Вероятно, есть заменители. Но в Японии создают качественную продукцию. В том числе и в области здравоохранения", — подчеркнул Стрельцов.

А вот запрет на экспорт японских вакцин, напротив, не сильно скажется на эпидемиологической ситуации в России.

"Не уверен, что РФ закупала много лекарств от вирусов из этой страны. Сами японцы в основном используют американские вакцины против COVID-19", - отметил востоковед.

Он также добавил, что в итоге Россия справится и с этой трудностью.

Напомним, предыдущий пакет санкция Японии против России был введён в октябре. Тогда санкции были введены против 58 граждан РФ, девяти российских организаций и 23 человек, имеющих отношение к новым субъектам Российской Федерации. В списке оказался и уроженец города Горького Юрий Грехов, который занимает должность заместителя главнокомандующего ВКС России по вооружению.

Среди предприятий под санкции попали концерн "Калашников", холдинг "Росэлектроника", АО "ОДК-Климов", АО Концерн "Созвездие", судостроительные заводы "Янтарь" и "Море", Объединенная двигателестроительная корпорация.

Новые санкции коснулись российской корпорации "Иркут", Московского машиностроительного завода "Авангард" и ПАО "КАМАЗ", а также против 22 граждан РФ и 14 человек, имеющих отношение к новым субъектам РФ.

Накануне, напомним, ещё два предприятия Нижнего Новгорода были внесены в санкционный список США. Ограничения введены в отношении Центрального конструкторского бюро "Лазурит", которое занимается проектированием судов и кораблей, и научно-производственного предприятия "Прима", производящего средства радиосвязи.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье Международное сотрудничество Санкции
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph