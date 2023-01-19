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Еще два предприятия Нижнего Новгорода внесены в санкционный список США. Об этом сообщается на сайте Минфина Соединенных Штатов Америки.
Согласно информации, санкции введены в отношении Центрального конструкторского бюро "Лазурит" и научно-производственного предприятия "Прима".
Напомним, что на предприятии "Лазурит" ведется проектирование судов и кораблей, а "Прима" занимается производством средств радиосвязи.
Попадание под санкции влечет за собой заморозку активов и запрет любых сделок на территории США.
Ранее "Красное Сормово", авиазавод "Сокол" и Институт прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде попали в санкционный список США.
Также напомним, что более 20 нижегородских компаний попали в санкционный список Украины.
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