Еще два предприятия Нижнего Новгорода внесены в санкционный список США Политика

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Еще два предприятия Нижнего Новгорода внесены в санкционный список США. Об этом сообщается на сайте Минфина Соединенных Штатов Америки.

Согласно информации, санкции введены в отношении Центрального конструкторского бюро "Лазурит" и научно-производственного предприятия "Прима".

Напомним, что на предприятии "Лазурит" ведется проектирование судов и кораблей, а "Прима" занимается производством средств радиосвязи.

Попадание под санкции влечет за собой заморозку активов и запрет любых сделок на территории США.

Ранее "Красное Сормово", авиазавод "Сокол" и Институт прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде попали в санкционный список США.

Также напомним, что более 20 нижегородских компаний попали в санкционный список Украины.