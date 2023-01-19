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Политика

Еще два предприятия Нижнего Новгорода внесены в санкционный список США

27 января 2023 10:11  [84] Политика

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Еще два предприятия Нижнего Новгорода внесены в санкционный список США. Об этом сообщается на сайте Минфина Соединенных Штатов Америки.

Согласно информации, санкции введены в отношении Центрального конструкторского бюро "Лазурит" и научно-производственного предприятия "Прима". 

Напомним, что на предприятии "Лазурит" ведется проектирование судов и кораблей, а "Прима" занимается производством средств радиосвязи.

Попадание под санкции влечет за собой заморозку активов и запрет любых сделок на территории США.

Ранее "Красное Сормово", авиазавод "Сокол" и Институт прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде попали в санкционный список США.

Также напомним, что более 20 нижегородских компаний попали в санкционный список Украины.

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Теги:
Санкции
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