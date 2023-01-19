Первичное отделение "Движения первых" открылось в молодежном центре "Высота" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первичное отделение "Движения первых" открылось в молодежном центре "Высота" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, ребята построят планы работы по 12 направления деятельности, среди которых наука и технологии, культура и искусство, добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, медиа и коммуникации, экология и охрана природы и другие.

На церемонии открытия председатель совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Вячеслав Амосов представил участникам программу марафона "14 дней в Движении, который пройдет с 27 января по 10 февраля.

Также активисты в группах разработали концепции мотивационных тизеров по направлениям деятельности Движения, в которых дети расскажут о том, какие возможности открывает каждое направление и в каких проектах можно принять участие.

Ранее сообщалось, что еще 14 отделений Российского движения детей и молодежи "Движение первых" откроется в Нижегородской области.