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Политика

Представители Республики Беларусь и Нижегородской области обсудили организацию в регионе мультимодального транспортного хаба

27 января 2023 16:22  [87] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Представители Республики Беларусь и Нижегородской области обсудили организацию в регионе мультимодального транспортного хаба. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Согласно информации, в заседании двусторонней рабочей группы в Минске приняли участие представители правительства Нижегородской области и Минтранса Республики Беларусь.

Как отметил зампредседателя правительства региона Игорь Зотов, в контексте переориентации российского и белорусских рынков на Ближний Восток, Китай, Индию и другие страны Нижегородская область становится перспективным новым звеном стратегически важного транспортного плеча. Кроме того, в радиусе тысячи километров от Нижнего Новгорода проживает 84 млн человек. В связи с этим создание в регионе  мультимодального транспортного хаба разрешить актуальные логистические вызовы.

Представителям Минтранса Республики были представлены перспективные площадки для размещения хаба, расположенные около рек. Они могут обслуживаться железнодорожным транспортом и имеют свободные площади для строительства инфраструктуры.

Министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что белорусская сторона также заинтересована в приобретении контейнеровозных судов нижегородского производства.

В ходе встречи стороны обозначили восстановление прямого железнодорожного и авиасообщения одними из перспективных направления сотрудничества.

Ранее сообщалось, что прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск планируется запустить в марте 2023 года.

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Теги:
Международное сотрудничество Транспорт
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