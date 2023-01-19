Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск планируется запустить в марте 2023 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск планируется запустить в марте 2023 года. Об этом сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Как отметила нижегородка, ранее возобновление авиасообщения со столицей республики Беларусь уже анонсировалось, но конкретных сроков объявлено не было.

Представители Минтранса рассказали, что запуск рейсов из Нижнего Новгорода в Минск запланирован на март текущего года.

Напомним, о возможном возобновлении прямого авиасообщения с Белоруссией заявлял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочего визита в республику в мае 2022 года.

Ранее сообщалось, что международный пассажиропоток в аэропорте Нижнего Новгорода в 2022 году сократился на 68%.