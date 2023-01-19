Глеб Никитин вручил одну из первых в регионе "Карт Победы" блокаднице из Сарова Общество

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время своего визита в Саров лично вручил одну из первых в регионе "Карт Победы" жительнице блокадного Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Согласно информации, глава региона в Сарове вместе с блокадниками принял участие в возложении цветов к Вечному огню в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.

Также Глеб Никитин посетил жительницу блокадного Ленинграда Валентину Брагину, возглавляющую саровское отделение областной общественной организации защитников и жителей блокадного Ленинграда. Всего в Сарове проживают 24 жителя блокадника.

"С блокадой Ленинграда связана вся история моей семьи. Моя бабушка тоже была блокадницей, какое-то время находилась в Ленинграде, потом ее по Дороге жизни эвакуировали, затем она вернулась. Дед всю блокаду провел в Ленинграде, прадед – его отец – умер от голода. Дедушка рассказывал, что его отец с завода, где работал, носил свой паек домой. Сам не ел, домой носил… и умер от голода. Мой дед в 13 лет встал к станку. И то, что крошки нельзя со стола смахивать, уже на подкорке сознания в нашей семье», - рассказал губернатор.

Глеб Никитин вручил Валентине Александровне одну из первых в регионе "Карт Победы". С помощью нее можно посетить культурные и спортивные мероприятия, получать скидки на различные товары.

Также сегодня "Карты Победы" вручили жителям блокадного Ленинграда в Нижнем Новгороде. На торжественном мероприятии звучали песни военных лет и стихи в исполнении воспитанников Нижегородской кадетской школы и ветеранов боевых действий.

Всего "Карты Победы" вручат более чем 170 тысячам жителей Нижегородской области. Планируется, что все ветераны получат их к празднованию Дня Победы.

Ранее сообщалось, что дети блокадного Ленинграда встретились в Нижнем Новгороде.