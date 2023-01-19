Эксперт-мониторинг событий с 20 по 27 января 2023 года от АНО "Минин-центр Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Экономика памяти



Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин считает, что дискуссия о новых подходах к механизмам конфискации имущества применительно к ситуации экономических санкций враждебных государств в отношении России продолжает привлекать к себе внимание. Отметился на этой теме и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин. Современное российское законодательство имеет нормы, устанавливающие правила конфискации у лиц и организаций, совершивших преступные действия. Идеи модернизации конфискционных практик стали следствием политически мотивированных решений стран Запада о заморозке российских активов в западных банках и политических заявлений западных политиков о возможности конфискации этих активов в пользу Украины. В ответ на это российские политики предлагают ответную конфискацию имущества и активов иностранных недружественных государств на территории России. В. Потанин занимает в этой позиции юридически мотивированную позицию: чтобы не свалиться в колею «воровства», необходимо подумать все тонкости такого рода «симметричного ответа», прежде всего, если будет принято такое политическое решение, грамотно внести поправки в российское законодательство.

Но вся эта дискуссия интересна не только с точки зрения злободневного ответа Западу, но и с точки зрения определения перспективной модели российской экономики, в которой должен быть встроен приоритет «импортозамещения», приоритет гибкости транспортно-логистических цепочек, приоритет внутренних инвестиций перед иностранными и пр. Это измерение дискуссии является более судьбоносным для России: экономическая осада нашей страны недружественными странами коллективного Запада в среднесрочной перспективе будет усиливаться и выработка новой самостоятельной экономической модели становится жизненно необходимой. Есть и ещё более глубокое измерение дискуссии о горизонтах экономического бытия России: речь о том, что мы задумались об экономической модели, которая строится на иных, нежели на Западе, принципах организации хозяйства. В качестве ценных отличий в дискуссиях отмечается, что в нашей экономике не всё продаётся и не всё покупается, предполагается сильная государственная социальная политика, предполагается сильная экономика локализованных производственных систем и др. В развитие этого движения мысли можно отметить ещё и то, что для решения проблем сохранения традиционных ценностей, социально значимых традиций также требуется специфическая экономика. Её можно назвать экономикой социальной памяти, поскольку именно работа структур коллективной памяти обеспечивает непрерывную длительность социальных традиций. Специфическая особенность состоит в том, что социальная память «собирает» и «тащит» постоянно пополняющийся багаж памяти: с каждым поколением багаж социальной памяти пополняется новыми артефактами, общий объём единиц хранения увеличивается, а это требует постоянного увеличения расходов на «хранение». Для современного общества, стремящегося сохранять традиции, неизбежно возникает проблема постоянного увеличения расходов на «память». Западные государства не ставят таких целей: регулярно производят «сброс» памяти и придерживаются принципов экономики амнезии. Поэтому «международный опыт» нам не скопировать, экономику памяти придётся придумывать самим.



Региональная тема – Волонтеров много не бывает

Эксперт "Минин-центра", председатель НРО "Волонтерская рота боевого братства" Роман Зыков отмечает слова Владимира Путина: "Впереди самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны". По сути, России противостоит весь объединённый Запад: США и Европа. Наши военные борются с нацистами на передовой, а гражданские куют крепкий тыл, вместе вся страна превращается в "единый фронт".

Особенно стоит отметить позицию молодежи. До "Русской весны" часто можно было слышать в сторону подрастающего поколения колкие фразы: "в наши годы, так себя не вели", "ну и молодежь пошла" и т.п. Я же всегда верил в молодое поколение. И вот наступили сложные времена и что мы видим? Молодые люди ярко проявляют свою поддержку России и армии.

В частности, нижегородское отделение "Волонтерской роты боевого братства" за год провело более 300 уличных мероприятий, в которых приняло участие порядка 10 тысяч человек. Нижегородцы принимают участие в акциях поддержки СВО, оказывают помощь семьям мобилизованных, поддерживают беженцев, собирают гуманитарную помощь и сами доставляют её в Мариуполь и Донецк.

Мы живём в удивительное время перемен, когда в обществе формируется запрос на инновации, изобретения. Волонтеры организовали производство лангетов для фиксации в полевых условиях запястий, суставов и конечностей - прекрасное средство при переломах и растяжениях. Вес изделия - всего лишь 82 грамма, что является важной характеристикой в походных условиях. Первую партию лангетов передали военным и уже получен положительный отклик. Будем далее совершенствовать технологию и готовить новые партии.

Отдельных слов благодарности заслуживают наши девушки и женщины. Самое главное для солдата в окопе - это тепло! Нечто вдохновляющее и напоминающее о доме. Наши активистки регулярно передают военным связанные своими руками шерстяные носки, свитеры, сваренное варение и высушенные фрукты, что актуально холодной зимой и ранней весной.

"В тёмные времена хорошо видно светлых людей" (Ремарк). В рамках проекта "Гуманитарная миссия Волонтерской роты" мы были с гуманитарной миссией в ДНР. При посещении г.Харцызск, узнали, что организован пункт временного размещения для беженцев из г.Соледар. С тех пор волонтёры из Нижнего Новгорода оказывают медикаментозную, психологическую и бытовую помощь беженцам, организовывают процесс поиска родственников. Люди эвакуировались Армией России из-под обстрелов нацистов экстренно: кто-то без верхней одежды и обуви - в ПВР каждому была оказана помощь.

Современная война - это информационная война, война за умы. США в практике «цветных революций» расшатывали страны при помощи фэйков, хайпа в СМИ и сети Интернет. Поэтому отрадно видеть, что молодое поколение России, не стесняется выражать свой патриотизм - записывает видео в поддержку СВО, разъясняет ровесникам на своём современном сленге кто, на самом деле, на кого напал и почему текущие действия государства своевременны и неизбежны. Специальная Военная Операция ведется одиннадцать месяцев - за это время в сети Интернет ролики актива Волонтерской Роты набрали порядка 30 миллионов просмотров, а новости о мероприятиях уверенно закрепились в ТОП новостей - что говорит о явном переломе информационной повестки в пользу Родины.

Нижегородская область обладает мощным экономическим и людским потенциалом. Видя, как за пять лет похорошел наш город, осознавая и удивляясь, как наш регион смог восстановить и преобразить г.Харцызск - очевидно, что возможности России при грамотном руководстве огромны! И при единстве народа и власти вне всяких сомнений Победа будет за нами!

Муниципальная тема – Рекреационная зона на Почтовом съезде



Эксперт "Минин-центра", директор Архитектурно-ландшафтного центра "Архиленд", канд. арх., академический советник РАЕН Ольга Воронина, анализирует информацию о том, что на Почтовом съезде в Нижнем Новгороде могут создать рекреационную зону. Ранее, в 2006 году здесь, у дома №9 планировалась многоуровневая автостоянка и даже было выдано разрешение на строительство. Новое решение о смене градостроительного з онирования, отмене застройки и выделении «зоны охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района» с точки зрения ландшафтной архитектуры имеет ряд неоспоримых преимуществ и в долгосрочной перспективе принесет городскому сообществу больше пользы, чем решение краткосрочных потребностей группы автомобилистов, нуждающихся в парковочных местах.

Ландшафтные преимущества. Узкое пространство Почтового съезда, зажатое высокими склонами оврагов, фактически формирующих прогулочный и видовой парк вдоль набережной Федоровского, имеет высокий потенциал, который мог быть потерян при застройке.

Отдельно надо отметить существующие живописные виды и художественные достоинства этого небольшого участка. Он прекрасно просматривается с пешеходного мостика, с верхних точек прилегающих улиц и лестниц по бровкам оврага и украшают город. Вдоль съезда часто можно встретить художников, рисующих нижегородские пейзажи.

Социальные преимущества. Почтовый съезд предоставляет короткую и удобную пешеходную связь от ул. Ильинской до ул. Рождественской, является частью фактической зеленой зоны, защищающей здоровье жителей от городских проблем. Новые красивые кустарники, небольшие деревья, многолетние цветущие травы, современное освещение, скамьи для отдыха, которые могут появиться на Почтовом съезде, обрадуют всех горожан. Экологические преимущества. Почтовый съезд - важное звено экологического каркаса, связывающего экосистемы Почаинского оврага и новый Почаинский бульвар с Набережной реки Волги и сквером на пл. Маркина. Это место естественного сброса ливневых вод, природный коридор для жизни и перемещения растений, насекомых, птиц. Особенности места при качественном и тактичном благоустройстве позволят увеличить биоразнообразие и экологическую устойчивость центра крупного промышленного города, каким является Н. Новгород.

Культурно-исторические преимущества. Почтовый съезд можно рассматривать как уникальный культурно-исторический маршрут для туристов, а так же как городскую живописную историческую улицу от Домика Каширина до Блиновского садика, по которой в свое время ходили члены семьи Алексея Пешкова и другие жители старого Нижнего.

Экономические преимущества. На многочисленных видах города, сделанных с птичьего полета хорошо видно, что в градостроительном плане Почтовый съезд является ландшафтно-образующей осью зеленых склонов, лежащих между набережной Федоровской и ул. Рождественской. И в этом плане сохранение цельности природного характера места и предотвращение ее расчленения антропогенными включениями, сохраняет преимущества места как общегородской ценности и повышает фактическую цену недвижимости окружающей застройки. Рост цены недвижимости растет за счет продажи вместе с квадратными метрами красивых видов из окон, более низкого, чем у магистрали уровня шума и наличия рекреационной зоны рядом с жильем и офисом. Сохранение «природности» Почтового съезда и тактичное его благоустройство увеличит общие рекреационно-туристические ресурсы города, повысит его ценность и привлекательность в глазах горожан и гостей Нижнего Новгорода, что возможно будет способствовать его экономическому процветанию.