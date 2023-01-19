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Общество

Ремонт поликлиники №17 в Нижнем Новгороде пройдет по нацпроекту

27 января 2023 17:35  [27] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт поликлиники №17 в Нижнем Новгороде рассчитан на два года и будет выполнен в рамках нацпроекта "Здравоохранение".  

Как рассказали в Минздраве региона, с помощью федерального финансирования в медучреждении выполнят переустройство всех коммуникаций, обновят системы отопления, водоснабжения и канализации.

"Поликлиника находится в здании 1940 года постройки. Участие в программе модернизации первичного звена позволит существенно изменить облик медучреждения", – рассказала главный врач поликлиники №17 Елена Солдатова.

В настоящее время работы ведутся на 3-м этаже здания.

Данная поликлиника обслуживает около 34 тысяч жителей Московского района Нижнего Новгорода. Проведение ремонтных работ направлено на повышение уровня качества оказания медицинской помощи нижегородцам.

Ранее сообщалось, что приемное отделение нижегородской больницы №40 будет модернизировано.

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Теги:
Здравоохранение Поликлиника
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