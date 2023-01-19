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Врачи больницы №5 Нижнего Новгорода провели сложнейшую операцию по устранению дыхательной недостаточности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, операция потребовалась 74-летней пациентке, которая ранее перенесла COVID-19 и пневмонию с поражением 75% объема легких. Кроме того, у нее было выявлено опухоль правого главного бронха, из-за чего правое легкое было фактически выключено из дыхания.
Специалисты с помощью эндоскопа, введенного в трахею или бронх, удалили опухоль, что позволило восстановить функцию самостоятельного дыхания. Вместе с тем ее опухоль оказалась злокачественной. Пациентку направили для консультации в Нижегородский областной клинический онкодиспансер.
Сейчас женщина находится дома и хорошо себя чувствует.
По словам главного врача ГКБ №5 Николая Родина, впервые подобные вмешательства в больнице начали выполнять более 40 лет назад. Ежегодно в больнице проводится около 10 подобных операций. Их финансирование осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.
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