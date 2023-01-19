Росгвардейцы в Нижнем Новгороде нашли пропавшего год назад мужчину Общество

Фото: Росгвардия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Росгвардейцы в Нижнем Новгороде нашли пропавшего год назад мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, правоохранители во время патрулирования в Ленинском районе обратили внимание на пожилого мужчину, выглядевшего растерянным и напуганным.

Росгвардейцы спросили у мужчины не требуется ли ему помощь, но он не смог внятно описать свое состояния и назвать имя и фамилию.

После проверки по базе данных было установлено, что 61-летний мужчина находится в федеральном розыске как без вести пропавший с января 2022 года. Он был доставлен в дежурную часть районного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что тело пропавшего в декабре нижегородца обнаружили в канализационном колодце.