Вам решать!
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
27 января 2023 18:47  [20] Почти на неделю будет ограничено движение по бульвару Юбилейный в Нижнем Новгороде
27 января 2023 18:36  [51] "Волонтеры Победы" передали в Нижегородской области 10 тысяч кусочков "блокадного хлеба" жителям
27 января 2023 18:22  [63] Росгвардейцы в Нижнем Новгороде нашли пропавшего год назад мужчину
27 января 2023 17:54  [93] Врачи больницы №5 Нижнего Новгорода провели сложнейшую операцию по устранению дыхательной недостаточности
27 января 2023 17:35  [89] Ремонт поликлиники №17 в Нижнем Новгороде пройдет по нацпроекту
27 января 2023 17:26  [90] Именные сертификаты по итогам 2022 года получили 73 молодых специалиста на АПЗ
27 января 2023 17:20  [145] Сквер Героя Безрукова в Московском районе благоустроят за 11,8 млн рублей
27 января 2023 17:02  [110] Почти 870 нижегородцев отобрались на проект "Команда молодых"
27 января 2023 16:48  [199] Глеб Никитин вручил одну из первых в регионе "Карт Победы" блокаднице из Сарова
27 января 2023 16:36  [100] Утилизация отходов в России по итогам 2022 года достигла 12%
Общество

Росгвардейцы в Нижнем Новгороде нашли пропавшего год назад мужчину

27 января 2023 18:22  [63] Общество

Фото: Росгвардия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Росгвардейцы в Нижнем Новгороде нашли пропавшего год назад мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, правоохранители во время патрулирования в Ленинском районе обратили внимание на пожилого мужчину, выглядевшего растерянным и напуганным.

Росгвардейцы спросили у мужчины не требуется ли ему помощь, но он не смог внятно описать свое состояния и назвать имя и фамилию. 

После проверки по базе данных было установлено, что 61-летний мужчина находится в федеральном розыске как без вести пропавший с января 2022 года. Он был доставлен в дежурную часть районного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что тело пропавшего в декабре нижегородца обнаружили в канализационном колодце.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
пропавшие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph