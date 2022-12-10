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Тело пропавшего в декабре нижегородца обнаружили в канализационном колодце

13 января 2023 10:40  [127] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Тело пропавшего в декабре нижегородца обнаружили в канализационном колодце. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 18-летний молодой человек 17 декабря 2022 года около 19 часов ушёл с работы на территории СНТ Карповское в Ленинском районе, однако домой он не вернулся и больше не выходил на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное по статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство).

12 января тело пропавшего было обнаружено в канализационном колодце, расположенном по пути следования домой.

Следователи не обнаружили на теле молодого человека телесных повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Судя по видеозаписи с камер наблюдения, опубликованной в социальных сетях, молодой человек шел через заснеженную территорию - и провалился в люк.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту гибели двух нижегородских слесарей в кипятке.

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Теги:
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