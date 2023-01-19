Женщина погибла в результате пожара в жилом доме в Автозаводском районе

Женщина погибла в результате пожара в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Согласно информации, возгорание произошло в доме №28а по улице Ремонтной. Известно, что в данном здании проживали две семьи.
В 11.13 пожар был локализован на площади 250 кв.м. Личность погибшей женщины устанавливается.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в офисном здании на улице Горького,24.
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