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Происшествия

Женщина погибла в результате пожара в жилом доме в Автозаводском районе

29 января 2023 16:47  [50] Происшествия

Женщина погибла в результате пожара в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Согласно информации, возгорание произошло в доме №28а по улице Ремонтной. Известно, что в данном здании проживали две семьи.

В 11.13 пожар был локализован на площади 250 кв.м. Личность погибшей женщины устанавливается.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в офисном здании на улице Горького,24.

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Теги:
МЧС Пожар
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