Женщина погибла в результате пожара в жилом доме в Автозаводском районе Происшествия

Женщина погибла в результате пожара в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Согласно информации, возгорание произошло в доме №28а по улице Ремонтной. Известно, что в данном здании проживали две семьи.

В 11.13 пожар был локализован на площади 250 кв.м. Личность погибшей женщины устанавливается.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в офисном здании на улице Горького,24.