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Общество

Владислав Атмахов провёл приём граждан

28 января 2023 10:07  [603] Общество
Владислав Атмахов провёл приём граждан

Владислав Атмахов провёл приём граждан

Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета по экологии в Законодательном собрании Нижегородской области, координатор НРО ЛДПР Владислав Атмахов провёл приём граждан по проблемным вопросам.

Так, к нижегородскому парламентарию обратился председатель всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Александр Синько, который попросил оказать содействие в изготовлении и доставке маскировочных сетей и свеч для наших бойцов.

Нижегородский парламентарий рассказал, какую поддержку может оказать ЛДПР в решении этих вопросов.

"Буквально через месяц Нижегородское региональное отделение ЛДПР будет отправлять очередную партию гуманитарной помощи", - отметил Владислав Атмахов, добавив, что груз маскировочные сети и свечи также могут доставить в зону СВО.

Также на приём к депутату ЛДПР пришёл Алексей Клюшин, президент НРФСОО "Федерация абсолютно реального боя Нижегородской области" с просьбой принять участие в организации спортивного турнира регионального уровня.

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Теги:
Благотворительность ЛДПР СВО
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