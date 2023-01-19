Единый стандарт внешнего вида домов в историческом центре города введут в Богородске Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Единый стандарт внешнего вида домов в историческом центре города введут в Богородске. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Согласно информации, концепция фасадов будет создаваться в общем историческом стиле с использованием старых фотографий, что позволяет воссоздать первоначальный внешний вид здания.

Также планируется перезапуск Богородского Музея Керамики, в котором может быть создана площадка с эффектом погружения в ремесло и атмосферу.

Кроме того, в Богородске будет создан экспертный совет, который разработает карту мероприятий по развитию исторической среды города.

Ранее сообщалось, что комплексное благоустройство в нижегородском квартале церкви Трех Святителей пройдет в 2023 году.