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Единый стандарт внешнего вида домов в историческом центре города введут в Богородске. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".
Согласно информации, концепция фасадов будет создаваться в общем историческом стиле с использованием старых фотографий, что позволяет воссоздать первоначальный внешний вид здания.
Также планируется перезапуск Богородского Музея Керамики, в котором может быть создана площадка с эффектом погружения в ремесло и атмосферу.
Кроме того, в Богородске будет создан экспертный совет, который разработает карту мероприятий по развитию исторической среды города.
Ранее сообщалось, что комплексное благоустройство в нижегородском квартале церкви Трех Святителей пройдет в 2023 году.
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