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Общество

Комплексное благоустройство в нижегородском квартале церкви Трех Святителей пройдет в 2023 году

25 января 2023 11:34  [77] Общество

Фото: соцсети Том Сойер Фест

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Комплексное благоустройство в нижегородском квартале церкви Трех Святителей пройдет в 2023 году. О планах на текущий год в своем Telegram-канале рассказал директор АНО "АСИРИС" Илья Лагутин.

Согласно информации, большой объем работ запланирован на участке от дома №49/6 по улице Студеной до перекрестка улиц Новой и Короленко.

Так, в июне начнется реставрация домов №18 на улице Короленко и №3 на улице Славянской. 

Также в этом году Водоканал и Теплоэнерго переложат в квартале существующие участки сетей, а в рамках программы "Чистое небо" под землю будут убраны наземные коммуникации.

Также сейчас ведется проектирование ремонта дорог в квартале и дополнительного благоустройства садов и участков, не входящих в улично-дорожную сеть.

Ранее сообщалось, что территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена.

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Теги:
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