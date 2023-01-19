Мошенники с помощью удаленного доступа списали со счетов многодетной матери с Бора около 2 млн рублей Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мошенники с помощью удаленного доступа списали со счетов многодетной матери с Бора около 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в декабре 2022 года 41-летней борчанке через мессенджер позвонил якобы сотрудник банка, который рассказал о попытке снятия с её банковского счета денежных средств.

Лжесотрудник рассказал, что для отмены операции необходимо скачать программу удаленного доступа, с помощью которой сотрудники службы безопасности банка защитят счета. Женщина выполнила все инструкции, после чего с ее счета было списано 870 тысяч рублей.

В следующий раз мошенник позвонил женщине через 2 дня. Он убедил ее оформить кредит и перести средства на безопасный счет. После поступления денег на счет, мошенники с помощью удаленного доступа перевели на сторонние счета 828 450 рублей и перестали выходить на связь.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию, где по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули трех жителей Дзержинска почти на 1,5 млн рублей.