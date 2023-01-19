Роструд напомнил про длинные февральские выходные в 2023 году Общество

Специалисты Роструда напомнили россиянам о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Сообщение ведомства приводит телеканал "360".

"В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества, 23 Февраля, который выпадает на четверг и будет выходным днём", - заявили специалисты Роструда.

В ведомстве напомнили о переносах праздничных дней, выпадающих на выходные. Так, выходной 1 января, выпадающий на воскресенье, будет перенесён на пятницу, 24 февраля. Поэтому россиян ждут четыре нерабочих дня - с 23 по 26 число включительно (с четверга по воскресенье).При этом трудовой день 22 февраля сократят на час, как предпраздничный.

Стоит отметить, что при шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, будет рабочим днём.

Ранее сообщалось, что правительство РФ отклонило предложение сделать 31 декабря выходным днём за счёт переноса с 8 января. В кабмине РФ назвали это предложение избыточным, поскольку решения о новогодних каникулах принимаются каждый год в зависимости от целесообразности.