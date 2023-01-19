Нижегородская область лидирует среди регионов России по количеству созданных экопунктов Общество

Фото: соцсети "ЭкоПункт"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область лидирует среди регионов России по количеству созданных экопунктов. Об этом сообщил Российский экологический оператор.

Согласно информации, в Нижегородской области открыто 53 экопункта. На втором месте с 24 экопунктами расположилась Белгородская область. Далее следуют Свердловская (20 пунктов) и Воронежская (11) области.

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, в пунктах принимаются пластик, бумага, картон, металл и стекло, а в некоторых из них также можно сдать бытовую технику, мебель, пленку, спил растений, текстиль и опасные отходы. После попадания в пункты отходы направляются на переработку.

Всего в России в 59 регионах действуют 705 пунктов одновременного приема нескольких видов отходов, включая экопункты.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 5 место в рейтинге регионов России по количеству контейнерных площадок.