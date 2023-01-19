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Общество

Ремонт клинико-диагностической лаборатории и кабинетов специалистов стартовал в поликлинике №37 Нижнего Новгорода

30 января 2023 15:22  [33] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ремонт клинико-диагностической лаборатории и шестнадцати кабинетов специалистов стартовал в терапевтическом отделении поликлиники №37 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, работы проводятся по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".

Как рассказал главный врач городской больницы №37 Алексей Аладышкин, в 2022 году в учреждении уже были отремонтированы 36 помещений на втором этаже. Также была обновлена входная группа: отремонтировано крыльцо, пандус, заменены входные двери и установлены новые поручни и светильники.

Сейчас в учреждении завершается ремонт крыши. Здесь заменили стропильную конструкции, чердачные перекрытия и кровлю. Также установлены новые системы электроосвещения, автоматической пожарной сигнализации и молниезащиты.

Ранее сообщалось, что ремонт отделений стартовал в нижегородской больнице №39.

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Теги:
Здравоохранение Поликлиника
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