Ученые ННГУ им. Лобачевского разработали новый вид биоудобрений

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Ученые кафедры биохимии и биотехнологии Института биологии и биомедицины ННГУ разработали новый вид биоудобрений. Об этом сообщили в пресс-службу вуза.
Согласно информации, нижегородские ученые предлагают заменить фосфорные удобрения биоудобрениями на основе гриба рода Фиалоцефала, который закрепляется в корнях вересковых ягодных культур и обеспечивает растения природным фосфором из почвы.
Как рассказал автор исследования Вячеслав Михеев, гриб берет из почвы недоступные для растений питательные вещества.
Отмечается, что этот симбиоз безопасен и не влечет за собой риска инфекции.
Ученые провели эксперимент на растениях клюквы. К одним из них подселили гриб, другие остались незараженными. В результате наблюдений выяснилось, что при культивировании с грибом клюква увеличивает скорость роста, накопления биомассы и фосфора.
Также впервые был описан полный механизм взаимодействия гриба с растением.
Вячеслав Михеев отметил, что использующиеся сейчас минеральные удобрения добываются из невозобновляемых источников и однажды они могут иссякнут, что делает удобрения на основе грибов рода Фиалоцефала перспективными для сельского хозяйства.
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