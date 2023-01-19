Ученые ННГУ им. Лобачевского разработали новый вид биоудобрений Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ученые кафедры биохимии и биотехнологии Института биологии и биомедицины ННГУ разработали новый вид биоудобрений. Об этом сообщили в пресс-службу вуза.

Согласно информации, нижегородские ученые предлагают заменить фосфорные удобрения биоудобрениями на основе гриба рода Фиалоцефала, который закрепляется в корнях вересковых ягодных культур и обеспечивает растения природным фосфором из почвы.

Как рассказал автор исследования Вячеслав Михеев, гриб берет из почвы недоступные для растений питательные вещества.

Отмечается, что этот симбиоз безопасен и не влечет за собой риска инфекции.

Ученые провели эксперимент на растениях клюквы. К одним из них подселили гриб, другие остались незараженными. В результате наблюдений выяснилось, что при культивировании с грибом клюква увеличивает скорость роста, накопления биомассы и фосфора.

Также впервые был описан полный механизм взаимодействия гриба с растением.

Вячеслав Михеев отметил, что использующиеся сейчас минеральные удобрения добываются из невозобновляемых источников и однажды они могут иссякнут, что делает удобрения на основе грибов рода Фиалоцефала перспективными для сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что студент ННГУ разрабатывает новый метод получения микроцеллюлозы из промышленной конопли.