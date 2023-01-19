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Политика

Новый сайт регионального правительства запущен в Нижегородской области

30 января 2023 15:57  [175] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Правительство Нижегородской области 30 января запустило новую версию своего сайта.

Новый портал доступен по адресу https://nobl.ru.

В ближайшее время домен https://government-nnov.ru перестанет обновляться и пополняться актуальной информацией.

Нижегородцы на новом сайте областного правительства могут получить необходимую информацию о работе органов власти, ознакомиться с историей региона и планах его развития. 

Также на портале освещается деятельности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и других членов правительства. Кроме того, доступна справочная и контактная информация органов исполнительной власти.

Отмечается, что новый сайт оптимизирован для мобильных устройств и доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как напомнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, портал http://government-nnov.ru был создан в 2002 году. За это время на нем было опубликовано более 3,5 тысяч новостей и иных сообщений.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода планирует запустить собственное приложение весной 2023 года.

Также напомним, что в январе был обновлен сайт Законодательного собрания Нижегородской области.

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Теги:
Правительство Нижегородской области
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