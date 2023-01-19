Около 137 тысяч пациентов с сахарным диабетом зарегистрировано в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 137 тысяч пациентов с сахарным диабетом зарегистрировано в Нижегородской области. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на региональный Минздрав.

Согласно информации, в 2022 году заболевание было выявлено у 8,4 тысяч нижегородцев.

При этом в министре здравоохранению отмечают снижение заболеваемости сахарным диабетом среди детей. Так, в прошлом году такой диагноз поставили 171 несовершеннолетнему, тогда как в 2021 году в регионе зарегистрировали 192 случая заболевания сахарным диабетом среди детей.

Ранее сообщалось, что более 400 тысяч человек в Нижегородской области прошли диспансеризацию в 2022 году.