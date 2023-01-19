Смешарики познакомят юных туристов с Нижним Новгородом в тематическом путеводителе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В рамках программы "Нижний Новгород – столица детского туризма России" разработана специальная карта, которая познакомит юных гостей столицы Приволжья с нижегородскими достопримечательностями и интересными туристическими объектами. Гидами на карте выступают популярные анимационные персонажи - смешарики: Крош, Нюша, Лосяш, Кар-Карыч, Копатыч и другие.

В путеводителях отмечены, например, фабрика ёлочных игрушек "Ариель", Нижегородский театр кукол, зоопарк "Лимпопо", колесо обозрения, парк "Швейцария".

Как рассказали в региональном Минтуризма, путеводители разработаны агентством гостеприимства Нижегородской области совместно с ГК "Рики". Они бесплатно выдаются всем желающим в туристическом центре Visit Nizhny в Нижегородском кремле. Сейчас доступен "зимний" вариант карты, но скоро будет напечатана и летняя.

"Статус "Столицы детского туризма" даёт региону новые возможности для развития такого направления, как отдых с детьми. Мы уверены, что подобные проекты будут привлекать к нам всё больше маленьких туристов, а также сделают их путешествие по Нижнему Новгороду комфортным и увлекательным", – отметила директор агентства гостеприимства региона Наталья Миронченко.

Напомним, в рамках фестиваля детского туризма, который был создан для вовлечение детей в развитие детского туризма, каждый год в России выбирается столица детского туризма. В выбранном городе разрабатываются новые детские маршруты, форматы, обустраивается комфортная для отдыха городская среда, организуются специальные мероприятия для детей и многое другое. В июне 2022 года столицей детского туризма стал Нижний Новгород.